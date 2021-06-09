مالية الحشد الشعبي تعلن حقيقة وجود أوامر تعيينات في الهيئة

2021/06/09 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت المديرية المالية لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، خلو موازنة 2021 من أي درجات وظيفية للهيئة، نافية الانباء المتداولة عن وجود اوامر تعيينات في الهيئة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "لا صحة لما ورد من وجود أوامر تعيينات في الآونة الأخيرة مطلقا".

واضافت انه "لا توجد درجات وظيفية جديدة تم تخصيصها لهيئتنا في موازنة عام 2021 حتى يتم التصرف بها بطريقة صحيحة او غير صحيحة"، مشيرة الى ان "الهيئة بانتظار البت بمقترحها حول اعادة المفسوخة عقودهم انصافا لهذه الشريحة من ابناء الحشد الشعبي اسوة بأقرانهم من بقية القوات المسلحة البطلة".

واوضحت المديرية ان "التعاقد في هيئتنا يتم وفق ضوابط معروفة أبرزها منح الافضلية للذين ساهموا بشكل تطوعي وبدون أجر بالقتال في معارك التحرير"، داعية الى "عدم زج هيئة الحشد في مضمار التنافس الانتخابي وضرورة تحري الحقيقة وعدم تجاوزها لأي سبب كان".

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