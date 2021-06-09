الحشد الشعبي ينفي وجود تعيينات جديدة

2021/06/09 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت مديرية الشؤون المالية العامة / هيئة الحشد الشعبي وجود تعيينات جديدة .وقالت في بيان تعقيبا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الخبرية تحت مسمى (نواب نينوى) انه: لا صحة لما ورد من وجود أوامر تعيينات في الآونة الأخيرة مطلقا.ولا توجد درجات وظيفية جديدة تم تخصيصها لهيئتنا في موازنة عام 2021 حتى يتم التصرف بها بطريقة صحيحة او غير صحيحة.واضافت ان: الهيئة بانتظار البت بمقترحها حول اعادة المفسوخة عقودهم والتي نأمل ان يتم في القريب العاجل انصافا لهذه الشريحة من ابناء الحشد الشعبي اسوة باقرانهم من بقية قواتنا المسلحة البطلة.وبينت ان : التعاقد في هيئتنا يتم وفق ضوابط معروفة أبرزها منح الافضلية للذين ساهموا بشكل تطوعي وبدون أجر في القتال في معارك التحرير.داعية الجميع الى عدم زج هيئة الحشد في مضمار التنافس الانتخابي وضرورة تحري الحقيقة وعدم تجاوزها لأي سبب كان./انتهى3

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