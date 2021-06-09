وزارة الزراعة تناقش رفع الحظر الدولي عن الخيول العراقية ووضع قاعدة بيانات رصينة تتضمن أعدادها وطرق تنميتها

2021/06/09 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقشت وزارة الزراعة رفع الحظر الدولي عن الخيول العراقية ووضع قاعدة بيانات رصينة تتضمن أعدادها وطرق تنميتها .وقالت في بيان ان , اجتماعا عقد في مكتب مستشار الوزارة رائد الحداد بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة لمناقشة رفع الحظر الدولي عن الخيول العراقية وازالة العوائق ووضع قاعدة بيانات رصينة لتنمية الخيول لما له من مردود اقتصادي على البلد بصورة عامة ".ووفق البيان , فان الاجتماع الذي يعد الاول لرفع الحظر عن الخيول منذ عام 1990 , تم خلاله ايضا مناقشة العوائق وايجاد الحلول المناسبة لها وخرج الاجتماع بعدة توصيات ومقررات سيتم رفعهاَ لوزير الزراعة للمصادقة عليها"./انتهى2

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