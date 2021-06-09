"إس 400 ومطار كابول".. "مقترحات" قبل لقاء بايدن- إردوغان وتكهنات حول التطبيق

2021/06/09 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ العد التنازلي لموعد اللقاء بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن والتركي، رجب طيب إردوغان، والمقررة في الرابع عشر من يونيو الحالي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

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