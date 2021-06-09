2021/06/09 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، القبض على أحد المبتزين الالكترونيين في الديوانية، يدعي انه بانه خبير باعمال السحر والشعوذة.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بناءً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على “مشعوذ” يستدرج النساء عبر الفيسبوك في الديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “مشعوذ” يستدرج النساء عبر الفيسبوك في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “مشعوذ” يستدرج النساء عبر الفيسبوك في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).