التجارة تعد خطة لتحقيق انتظام بتوزيع مفردات البطاقة التموينية

2021/06/09 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع -وسام الملاأعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة تحقق انتظاما بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على كل المحافظات بما فيها مجمعات العوائل النازحة في إقليم كردستان وشمال الموصل.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): أن"الوزارة أعدت خطة تحقق قدر الإمكان انتظاماً بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على كل المحافظات بما فيها مجمعات العوائل النازحة في إقليم كردستان وشمال الموصل"، ولفت إلى أن "الوزارة باتجاه توزيع كل مفردات البطاقة التموينية وعلى كل المحافظات ولم نواجه أي معوقات أو صعوبات بل بالعكس أن الوزارة خلال شهر رمضان وزعت وجبتين وكانت وجبة ثالثة للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود".وأضاف أن "الوزارة لم تواجه أي معوقات في ألية توزيع البطاقة التموينية وكانت بإشراف مباشر من معالي الوزير وكذلك برقابة الوزارة ولم تشهد مفردات البطاقة أي معوقات طيلة الفترة الماضية وحتى الآن ".وأشار إلى أن "مفردات البطاقة التموينية ستبقى نفس المفردات السبعة ، الزيت والسكر والرز والطحين إضافة إلى معجون الطماطم والفاصولية والحمص وهذه المواد ستكون ثابتة ومنتظمة ضمن البطاقة التموينية "، موضحاً أن "الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات لتوزيع مفردات البطاقة التموينية وسوف تباشر عملها مطلع شهر تموز بالتعاون مع الوزارة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية ضمن مفرداتها السبعة ".

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