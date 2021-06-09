الأمن الوطني يلقي القبض على أحد المبتزين الالكترونيين في الديوانية

2021/06/09 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على أحد المبتزين الالكترونيين في محافظة الديوانية.

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان صحفي، انه “بناءً على الشكاوى المقدمة من قبل مجموعة من الضحايا (النساء) في محافظة الديوانية، سارعت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين اسهمَ في الايقاع بشخصٍ يدعي من خلال صفحته على منصة الفيس بوك بانه خبير باعمال السحر والشعوذة، ويمارس الابتزاز الإلكتروني عبر مساومة الفتيات على صورهن مقابل عدم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي لقاء مبالغ مالية”.

واضاف البيان، انه “جرى تدوين اقواله اصولياً بعد اعترافه بتهديد العديد من النساء، واحالته الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”.

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