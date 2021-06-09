2021/06/09 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء،

عن بيع اكثر من 217 مليون دولار في مزاد

بيع العملة، وهي اعلى كمية دولار منذ

قيامه بتغيير سعر الصرف في شهر كانون

الاول الماضي.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ رفع سعر الصرف.. البنك المركزي العراقي يبيع اكبر كمية من الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ رفع سعر الصرف.. البنك المركزي العراقي يبيع اكبر كمية من الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).