العراق يضاعف كمية النفط المقررة للبنان

2021/06/09 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال

اللبنانية، حسان دياب، اليوم الأربعاء،

تبلغه رسمياً، بمضاعفة العراق كمية

النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى

مليون طن سنويا.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء

اللبنان

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