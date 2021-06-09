مالية الحشد الشعبي تكشف حقيقة وجود أوامر تعيينات في الهيئة

2021/06/09 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية المالية لهيئة الحشد

الشعبي، اليوم الاربعاء، خلو موازنة 2021

من أي درجات وظيفية للهيئة، نافية

الانباء المتداولة عن وجود اوامر

تعيينات في الهيئة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

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