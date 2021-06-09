برقية من رئاسة البرلمان اللبناني إلى الحكومة العراقية: يد الخير لا تنثني

2021/06/09 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، شكره وامتنانه لحكومة العراق، بعد موافقة بغداد على زيادة الدعم النفطي من 500 ألف طن من النفط الخام إلى مليون طن.

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وجاء في برقية لرئيس البرلمان (9 حزيران 2021)، موجهة الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عبارات الشكر باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني على مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن".

وتالياً نص البرقية":

"يد الخير أبداً لا تنثني ...



هو العراق رمح الله في الارض".

مجدداً فعلكم وفعل أبنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق لقوله تعالى: "سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ" .

ببالغ الشكر والإمتنان تبلغنا موافقتكم وحكومتكم الكريمة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً .

باسمي وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني اتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً متمنين لكم التوفيق والسداد وللعراق المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار".

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