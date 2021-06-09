2021/06/09 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن مفردات البطاقة التموينية، فيما اكدت انها سيتم توزيعها مطلع شهر تموز.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح لوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تحدد موعد توزيع مفردات البطاقة التموينية المركز الخبري الوطني.

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