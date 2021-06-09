اللواء معن يتحدث عن مصير عوائل داعش ويحدد آلية استبدال القادة الأمنيين

2021/06/09 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، الأربعاء، عن مصير عوائل داعش، فيما حدد آلية استبدال القادة الأمنيين.

وقال معن في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية إعادة عوائل داعش مكفولة بالقوانين والضوابط، وهناك تدقيق امني للعوائل التي ترغب بالعودة طوعيا".وأضاف ان "هناك اجتماعات متواصلة بشأن موضوع عوائل داعش"، مبينا "اعادة عوائل داعش للبلاد تتضمن عملية دمج مجتمعي".

وبشأن استبدال القادة الامنيين، قال اللواء معن إن "عملية استبدال القادة مبنية على أسس علمية واستخبارية".

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