2021/06/09 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خام البصرة الخفيف يحقق طفرة تتجاوز الـ 72 دولاراً للبرميل

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