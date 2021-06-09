لا روتين بعد اليوم.. المرور تتحدث عن

2021/06/09 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسهيل سير المعاملات في الدائرة وتقليص الروتين.وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في مديرية المرور العميد حيدر كريم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "بتوجيهات من مدير المرور اللواء طارق اسماعيل سيتم العمل قريباً على تسهيل سير المعاملات في دوائر المديرية من خلال تسليم المعاملة من لنافذة واحدة اثناء المراجعة وليست نوافذ متعددة لغرض تسهيل الأمر للمواطنين".وأضاف، أن "مديرية المرور تعمل وفق انظمة برمجية متطورة تعمل بها معظم دول العالم "مشيراً إلى "سهولة نقل ملكيات العربات بين المحافظات".وتابع كريم "العمل في السابق كان وفق النظام الكارتوني حيث تطويره في العراق إلى نظام يعمل بالأجهزة الحديثة".وأشار إلى أن "إجراءات تدقيق المركبات أمر لابد منه وهو اقل بكثير عن السابق "لافتاً إلى أن "العمل جار على تطوير وتسهيل سير المعاملات إلى مراحل جيدة ومرضية للمواطنين".

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