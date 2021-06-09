رئيس مجلس المفوضين يبحث مع وفد اوربي بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات

2021/06/09 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي الذي تألف من القائم بأعمال البعثة جون برنارد بلوفان والخبيرين مانويل خواكيم والي وأيان جيمس ميلر بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات، والتي من المؤمل أن يتم التوقيع عليها قريباً بين الحكومة العراقية وبعثة الاتحاد الأوروبي.وذكر بيان للمفوضية ان : الاتفاقية لها من الأهمية في تسهيل عمل البعثة في مراقبة انتخابات تشرين الأول المقبل.وبيّن خلف أن هذه الاتفاقية مهمة وتعطي رسائل اطمئنان للداخل المحلي وللمجتمع الدولي.وتطرق أعضاء الوفد الأوروبي إلى العديد من المحاور التي يمكنها أن تدعم خطوات عمل البعثة ودورها في مراقبة الانتخابات المقبلة.وأكد القائم بأعمال البعثة جون برنارد بلوفان أهمية مشاركة الأفكار بين المفوضية والبعثة، فضلاً عن إدامة التواصل والحوار للإطلاع على تحضيرات المفوضية أولاً بأول لحدث الانتخابات المرتقب./انتهى3

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