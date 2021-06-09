لبنان يتلقى تأكيدا عراقيا بمضاعفة كمية النفط المقررة له سنويا

2021/06/09 | 20:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن رئيسها حسان دياب، تبلغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا....

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