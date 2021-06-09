خطيب زاده يجري مباحثات مع وزير الخارجية العراقي

2021/06/09 | 20:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، اليوم الاربعاء في بغداد، مع وزير الخارجية العراقية "فؤاد حسين"؛ وبحث معه في القضايا ذات...

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