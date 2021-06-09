الصحاف يوضح تفاصيل زيارة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى بغداد

2021/06/09 | 20:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زيارة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إلى بغداد، فيما أشارت إلى أنها بحثت معه خمسة ملفات أبرزها تنسيق الخطاب الإعلامي المشترك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الى بغداد، تمت بدعوة من المتحدث باسم الوزارة"، مبينا أن "زيارة زاده ستستغرق عدة ايام".

وأضاف، أن "الزيارة جاءت لبحث العديد من الملفات منها العلاقات الثنائية بين الجانبين والخطاب الاعلامي والرسالة الاعلامية المشتركة بما يعزز طبيعة العلاقات التاريخية ويؤشر مستوى التنسيق في الخطاب الاعلامي".

وتابع "كما تم بحث تبادل الدعم على مستوى التدريب والتنسيق وبناء القدرات في المجال الاعلامي بين الوزارتين، اضافة الى المواضيع ذات الطابع السياسي على مستوى أهم الرؤى والمواقف التنسيقية بين الجانبين وفي مختلف الصعد بما يخدم المصالح المشتركة خدمة للشعبين العراقي والايراني".

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