2021/06/09 | 20:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: مفردات البطاقة التموينية ستبقى نفس المفردات السبع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: مفردات البطاقة التموينية ستبقى نفس المفردات السبع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).