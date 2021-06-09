المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من بغداد: نريد عراقا قويا موحدا ومستقلا

2021/06/09 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الناطق باسمها خطيب زادة التقى في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين، لتأكيد موقف طهران الداعم لحكومة بغداد.

وأوضح بيان الخارجية أن زادة التقى كلا من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي، حيث ركز الدبلوماسي الإيراني خلال محادثات على موقف طهران الداعم لحكومة العراق، والانتخابات التشريعية، والعملية السياسية، مشددا على أن إيران تريد عراقا قويا وحرا ومزدهرا وموحدا ومستقلا.

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