التجارة تطلق تعهدا جديدا بشأن الحصة التموينية

2021/06/09 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة التجارة، الاربعاء، عن عدد مواد مفردات البطاقة التموينية التي ستوزع على المواطنين، مؤكدة أنها ستكون ثابتة ومنظمة

وقالت الوزراة في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "مفردات البطاقة التموينية التي ستوزع على المواطنين ستكون سبع مواد هي،زيت الطعام، والسكر، والرز، والطحين، إضافة إلى معجون الطماطم،والفاصولياء، والحمص،".

وأضافت الوزارة ان "توزيع هذه المواد سيكون ثابتة ومنتظمة ضمن البطاقة التموينية".

هذا وسبق ان اطلقت وزارة التجارة وعودا بتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية مؤكدة على انتظام توزيعها بموعدها المحدد".

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