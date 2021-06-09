مرشح للرئاسة الايرانية يبدي استعداده للقاء الرئيس الامريكي

2021/06/09 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أبدى المرشح الإيراني للانتخابات الرئاسية عن التيار المعتدل رئيس البنك المركزي الإيراني السابق عبدالناصر همتي اليوم الأربعاء، استعداده للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال فاز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18حزيران الحالي.وقال في حديث لوكالة أنباء / أسوشيتد برس/ الأمريكية ونقلتها الصحافة الإيرانية انه : مستعد للقاء جو بايدن إذا فاز في الانتخابات وفي ظل ظروف معينة.وأضاف همتي المدعوم من التيار المعتدل بزعامة حسن روحاني وبعض الأحزاب الإصلاحية، أن : اجتماعا مباشرا بين الرئيسين الأمريكي والإيراني سيعقد إذا أظهرت الولايات المتحدة مؤشرات أقوى.ويبلغ همتي من العمر 64 عاما، وهو عضو في حزب كوادر البناء، أحد أحزاب التيار الأصولي المعتدل الذي أصبح بعد سنوات من إنشائه جزءا من حركة الإصلاح الإيرانية./انتهى3

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