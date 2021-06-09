2021/06/09 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، الإجراءات الانضباطية ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، عقب محاولتهم تأسيس دوري السوبر الانفصالي.وأوضح /يويفا/ في بيان أنه : سيتخذ الإجراءات اللازمة بما يتفق مع القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.وأضاف أن : قرار تعليق الإجراءات التأديبية اتخذته هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد الإخطار الرسمي الذي أرسلته السلطات السويسرية المختصة إلى اليويفا في 2 حزيران 2021 بأمر محكمة من جانب واحد.وبناءً عليه لن يدفع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أي غرامة مالية، ولن يتم منعهم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاوربي يوقف اجراءاته الانضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاوربي يوقف اجراءاته الانضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).