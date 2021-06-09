2021/06/09 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخطابي: كربلاء لم تحصل على مبالغ الزائر دولار منذ عام 2012 » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:23

واع/

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