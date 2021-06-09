2021/06/09 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

204 مشاهدة

تمكن جهاز الأمن الوطني، الاربعاء، من الايقاع باحد "المشعوذين" بعد عملية ابتزاز قام بها مع احدى الفتيات في محافظة الديوانية.

وقال الجهاز في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 حزيران 2021)، انه "بناء على الشكاوى المقدمة من قبل مجموعة من الضحايا (النساء) في محافظة الديوانية، سارعت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين اسهمَ في الايقاع بشخص يدعي من خلال صفحته على منصة الفيس بوك بانه خبير باعمال السحر والشعوذة ويمارس الابتزاز الإلكتروني عبر مساومة الفتيات على صورهن مقابل عدم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي لقاء مبالغ مالية".

واضاف البيان، أنه "تم تدوين اقواله اصوليا بعد اعترافه بتهديد العديد من النساء واحالته الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: 'مشعوذ' يستدرج النساء لهذه الاغراض) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: 'مشعوذ' يستدرج النساء لهذه الاغراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).