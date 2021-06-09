2021/06/09 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، الفئات المستثناة من التعيينات في عام 2021.وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الفئات المستثناة من التعيينات لعام 2021 هم المشمولون بقانون 67 لسنة 2017 من حملة الشهادات وأيضاً قانون 59 الخاص بالخريجين الأوائل لسنة 2017، إضافة إلى المشمولين بقانون رقم 6 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يستثني ثلاث فئات من تعيينات 2021 first appeared on النور نيوز.

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