إطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية

2021/06/09 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "سان أنطونيو نيوز إكسبرس" بإطلاق نار في قاعدة سان أنطونيو لاكلاند في ولاية تكساس الأمريكية، مشيرة إلى أن القاعدة مغلقة بشكل كامل.

وقال مصدر للصحيفة إن إطلاق النار لم يكن ناتجا عن تدريب عسكري وأن مطلق النار لا يزال نشطا.

يذكر أن قاعدة لاكلاند تعتبر موطن التدريب الأساسي للقوات الجوية الأمريكية، وتوفر أيضا مجموعة من التدريبات الفنية للطيارين والطلاب العسكريين الأجانب.

PUKmedia / وكالات

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