مفوضية اللاجئين ترحب باعادة بناء مخيم شاريا

2021/06/09 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين باعادة بناء مخيم شاريا الذي اندلع فيه حريق يوم 4 حزيران الجاري.

وقالت المفوضية في بيان لها "ترحب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين و التي تقود مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات والايواء في العراق بالقرار بالسماح لبناء مأوٍ تم تطويرها في مخيمات النازحين في محافظة دهوك.



يمثل هذا القرار استجابة طويلة المدى للحريق الكبير في مخيم الشريعة للنازحين والذي حدث في 4 حزيران.



هذا القرار الذي سوف لن يقلل من مخاطر نشوب حريق فحسب بل سيكون خطوة إيجابية تجاه الحماية والكرامة والسلامة والخصوصية لكل أسرة".

واضاف البيان "لطالما كان تطوير المأوى امرا تدعو إليه المفوضية والشركاء الإنسانيون ، ليكون حلآ انتقاليا لكي تتمكن هذه العائلات من العودة إلى ديارها بطريقة طوعية وآمنة وكريمة.



ستعمل المفوضية والشركاء في المجال الإنساني عن كثب مع الحكومة وإدارة المخيمات والمجتمع لغرض اجراء التطويرات المناسبة لتلك الماوٍ.



ويأتي القرار مكملاً للاستجابة الفورية للحكومة وإدارة المخيمات والشركاء في المجال الإنساني للحريق الذي نشب في الرابع من حزيران.



ففي أعقاب هذا الحريق مباشرة ، ساهمت المفوضية وشركاؤها بتقديم الخيام ومواد الإغاثة الأساسية وطفايات الحريق وغيرها من خدمات الحماية والمساعدة للسكان المتضررين".

وتابع البيان "كما ستواصل المفوضية أنشطتها الطويلة الأمد للوقاية من الحرائق بما في ذلك توفير طفايات الحريق وأنشطة التوعية بالمخاطر وتخفيفها وذلك بالتنسيق وتقديم الدعم لأدارة المخيمات وسلطات الدفاع المدني في المخيمات.



كما نود أن نحث الدول المانحة على المساهمة في تلبية الحاجة الملحة للمأوى حتى تتمكن العائلات النازحة والقاطنة في مخيم شاريا والمخيمات الأخرى من العيش براحة البال ، محمية من المخاطر حتى يتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية".

PUKmedia / اعلام بعثة الامم المتحدة في العراق

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