2021/06/09 | 21:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 1340 حبة "كبتاجون" في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/09 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 1340 حبة "كبتاجون" في بابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 1340 حبة "كبتاجون" في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).