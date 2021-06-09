الطقس: استدارة ربيعية تخفّض درجات الحرارة.. وكتلة هوائية تقلب أجواء العراق

2021/06/09 | 22:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى اعتدال في الأجواء وانخفاض في درجات الحرارة خلال الشهر الحالي، تزامناً مع تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة.

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وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (9 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى اعتدال في الأجواء طيلة شهر حزيران، مع انحفاض واضح في درجات الحرارة".

وأضاف، أن "اعتدال الأجواء سيكون نهاراً في مدن وسط وشمال وغرب البلاد، مع نسمات باردة ليلاً، اعتباراً من يوم غد الخميس، بسبب تأثرنا بكتلة هوائية معتدلة تستمر عدة أيام".

وتابع، "وهناك انخفاض مرتقب ايضاً في درجات الحرارة بمدن الجنوب، حيث ستكون الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة ليلا".

وأشار إلى أن "نشاط الرياح الشمالية الغربية سيستمر نهاراً".

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