2021/06/09 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، فيما أكدت استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة أموال العراق المجمدة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح للوكالة الرسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل توضح أسباب تأخير تنفيذ احكام الإعدام المركز الخبري الوطني.

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