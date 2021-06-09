2021/06/09 | 22:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم بين الروضتين – طالب سعدون القلب يصدأ كما يصدأ الحديد ..
هكذا وصف الرسول محمد (ص) القلب … فهل يبقى على صدئه ..؟! وكيف لهذا القلب أن يلين ويرق ويهدأ وترفع عنه الغشاوة والشقاوة والتعب ليعاود نشاطه بحيوية ..
؟ – بالقرب أكثر الى الله ..
– كيف ..؟ بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين الروضتين – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هكذا وصف الرسول محمد (ص) القلب … فهل يبقى على صدئه ..؟! وكيف لهذا القلب أن يلين ويرق ويهدأ وترفع عنه الغشاوة والشقاوة والتعب ليعاود نشاطه بحيوية ..
؟ – بالقرب أكثر الى الله ..
– كيف ..؟ بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين الروضتين – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين الروضتين – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).