2021/06/09 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم بين الروضتين – طالب سعدون القلب يصدأ كما يصدأ الحديد ..هكذا وصف الرسول محمد (ص) القلب … فهل يبقى على صدئه ..؟! وكيف لهذا القلب أن يلين ويرق ويهدأ وترفع عنه الغشاوة والشقاوة والتعب ليعاود نشاطه بحيوية ..؟ – بالقرب أكثر الى الله ..– كيف ..؟ بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين الروضتين – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين الروضتين – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).