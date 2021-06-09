بين الروضتين  – طالب سعدون



بين الروضتين  – طالب سعدون
2021/06/09 | 22:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم بين الروضتين  – طالب سعدون القلب يصدأ كما يصدأ الحديد ..

هكذا وصف الرسول  محمد (ص) القلب …  فهل يبقى على صدئه ..؟! وكيف لهذا القلب أن يلين ويرق ويهدأ وترفع عنه الغشاوة والشقاوة والتعب ليعاود نشاطه بحيوية  ..

؟ – بالقرب أكثر الى الله ..

– كيف ..؟ بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار، […]

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