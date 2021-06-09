2021/06/09 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشربيني تروّج لفيلمها الجديد وأنغام تطرح أغنية (أنا بعته كتير) القاهرة – الزمان روجت الفنانة دينا الشربيني لفيلمها الجديد (البعض لايذهب للمأذون مرتين) المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في 7 تموز المقبل.ونشرت بوستر الفيلم عبر (انستغرام) حيث تصدرت الشربيني بوستر الفيلم بشكل فردي، والفيلم بطولة : كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، […]

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