2021/06/09 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يطرق باب الأزياء ويطّلع على هموم الآثار العراقية فرقة الفنون الشعبية تشكو قلة اعضائها وضعف الرواتب بغداد – سعدون الجابري في احدث حلقات برنامج (كلام الناس) الذي تعرضه قناة (الشرقية) كانت الاثار والموسيقى والفنون شعبية والفولكلور وغيرها من الأمور الفنية محور الحلقة ، والمحطة الأولى كانت في متحف الآثار العراقي في مدينة علاوي […]

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