"لا يعني انتهاء القضية".. مصادر موقع الحرة تكشف ظروف إطلاق قاسم مصلح

2021/06/09 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ نحو أسبوعين، كاد توتر بين الحشد الشعبي والحكومة العراقية – التي يتبعها نظريا – بأن يؤدي إلى نزاع مسلح بين قوات الحشد والقوات الأمنية العراقية، عقب اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهم تتعلق "بالإرهاب".

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