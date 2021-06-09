بتداعيات تقرير نشرته (بغداد اليوم).. الأمن النيابية تطالب بردع

2021/06/09 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاربعاء، رسالة عاجلة الى الحكومة العراقية بخصوص نية انقرة التوغل بشكل أعمق في الاراضي العراقية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي لـ(بغداد اليوم) إن "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن نية تركيا التوغل بشكل اعمق داخل الاراضي العراقية لأهداف مخابراتية وغيرها أمر خطير يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا وترك المجاملات". وشدد على أن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية سيكون لها اجتماع عاجل خلال اليومين القادمين لغرض مناقشة هذا الأمر الخطير وسيكون للجنة وصايات برلمانية بهذا الخصوص".

وقبل ذلك، كشف موقع تركي النقاب عن خطة تهدف اللى التوغل في مناطق قنديل وسنجار ومخمور شمال العراق بحجة القضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني، حسب تعبيره.

وذكر موقع " ديلي صباح" التركي، أن "تركيا تقوم بتضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث تسببت القوات المسلحة التركية وجهاز المخابرات الوطني ، اللذان قضيا على من يسمون بزعماء حزب العمال الكردستاني في مقراتهم، في انهيار نفسي وعسكري للحزب، في العامين الماضيين، أدت العمليات المتصاعدة في شمال العراق إلى تدمير أوكار الحزب في متينا وأفاشين باسيان وزاب وغارا، بعد التخلص من نفوذ التنظيم في هذه المناطق ، تهدف تركيا الآن إلى تطهير قنديل وسنجار ومخمور، التي توصف بأنها "العامل الرئيسي" في الإرهاب، حسب تعبير الموقع.

ويضيف الموقع، أن المخابرات التركية أن المعسكر لا يقل أهمية عن قنديل بالنسبة حزب العمال الكردستاني وأنهم كانوا يجندون ويدربون أعضاء لأنشطتهم تحت ستار المعسكر، جبال قنديل في شمال العراق هي معقل حزب العمال الكردستاني وتنشط الجماعة في العديد من المدن والبلدات، وهي تحتل عددًا كبيرًا من القرى في المنطقة وتشن هجمات على الداخل التركي من هنا .

وبحسب الموقع، نجح الجيش التركي، الذي نفّذ بنجاح عمليات كان يُعتقد أنها "مستحيلة" ودخل أماكن كان يُعتقد أنها "يتعذر الوصول إليها" في القضاء على أكثر من 350 "إرهابياً" في سوريا وشمال العراق منذ نيسان".

وقتلت قوات الأمن التركية الأسبوع الماضي الزعيم الإقليمي لحزب العمال الكردستاني في مخمور شمال العراق، وفي إعلانه عن العملية، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تسمح لـ "المنظمة الخائنة والانفصالية" باستخدام منطقة مخمور العراقية كـ "مركز حضانة" للإرهاب، وأكد "سنواصل استئصال الإرهاب من مصدره".

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