رافع فائق يباشر مهام عمله نائبا ثانيا لمحافظ ذي قار

2021/06/09 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مسؤول، اليوم الاربعاء، بمباشرة رافع فائق بمهام منصب نائبا ثاني لمحافظ ذي قار بعد تصويت مجلس الوزراء عليه بجلسة الامس.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء صوت بجلسة الامس، على اختيار رافع فائق لمنصب نائب ثاني لمحافظ ذي قار".

واضاف ان "فائق باشر بمهام عمله بالمنصب كنائب ثاني بدلا عن ابا ذر العمر".

وكان ابا ذر العمر يشغل منصب النائب الثاني لمحافظ ذي قار والذي صدرت بحقه مذكرة قبض في تموز العام الماضي.

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