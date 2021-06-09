الاتحاد العربي يؤكد اقامة المباراة النهائية لكاس محمد السادس في موعدها بالمغرب

2021/06/09 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد الاتحاد العربي لكرة القدم، أن المباراة النهائية لكأس محمد السادس ستقام في موعدها، يوم 21 أب المقبل، في المغرب.وذكر في تغريدة عبر حسابه على موقع / تويتر/ : كأس محمد السادس لأندية الأبطال، النهائي المرتقب، في موعده، بالمغرب.وتجمع المباراة النهائية الاتحاد السعودي مع الرجاء البيضاوي المغربي.وتم تأجيل المباراة بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على روزنامة الدوريات في مختلف أنحاء العالم.وصعد الاتحاد إلى النهائي بعد تفوقه 4/3 على مواطنه الشباب في مباراتي نصف النهائي، في حين تجاوز الرجاء منافسه الإسماعيلي المصري بنتيجة إجمالية 3/1.وكان النجم الساحلي نال لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه 2/1 في النهائي على الهلال السعودي./انتهى3

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