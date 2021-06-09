2021/06/09 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني: سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:06

واع/

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