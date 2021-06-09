الإعلام الأمني: لا خسائر بسقوط صواريخ على قاعدة بلد

2021/06/09 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عدم تسجيل خسائر بسقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية.

وقالت الخلية في بيان، إن "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين إلى قصف صاروخي.

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