2021/06/09 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ بقاعدة بلد الجوية.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم الأربعاء”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية المركز الخبري الوطني.

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