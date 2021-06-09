الاعلام الامني تعلن سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية

2021/06/09 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية.

وقالت الخلية في بيان صحفي، “سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم الأربعاء ، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية”.

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