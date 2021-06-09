واشنطن تفرض عقوبات على أربعة نيكاراغويين بينهم ابنة الرئيس

2021/06/09 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من مواطني نيكاراغوا بينهم كاميلا أنطونيا أورتيغا موريللو، ابنة الرئيس دانييل أورتيغا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت على القائمة السوداء كلا من ليوناردو أوفيديو رييس راميريز وإدوين رامون كاسترو ريفيرا وخوليو موديستو رودريغيز بالاداريس.

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