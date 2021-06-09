شيخ الأزهر يزور العراق قريبا

2021/06/09 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري مشيخة الأزهر استعدادات لزيارة

مرتبقة يقوم بها شيخ الأزهر الدكتور

أحمد الطيب للعراق قريباً.

وتأتي هذه الزيارة على خليفة 4 دعوات

تلقاها الشيخ الطيب في شهر آذار (مارس)

الماضي، من مسؤولين وجهات عراق

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