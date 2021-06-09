تعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بـ 3 صواريخ



تعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بـ 3 صواريخ
2021/06/09 | 22:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح

الدين إلى قصف صاروخي.

 

 وأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء،

بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح

الدين إلى قصف صاروخي بثلاث صواريخ 

 

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