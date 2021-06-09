2021/06/09 | 22:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
الدين إلى قصف صاروخي.
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تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح
الدين إلى قصف صاروخي.
وأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء،
بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح
الدين إلى قصف صاروخي بثلاث صواريخ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بـ 3 صواريخ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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