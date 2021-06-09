تعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بـ 3 صواريخ

2021/06/09 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

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تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح

الدين إلى قصف صاروخي.





وأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء،

بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح

الدين إلى قصف صاروخي بثلاث صواريخ

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