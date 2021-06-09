2021/06/09 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، تطوير قطاع النفط والطاقة مع الجانب الأميركي، وزيادة فرص الاستثمار، خلال لقائه السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر. وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد وواشنطن يبحثان تطوير قطاع النفط والطاقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن يبحثان تطوير قطاع النفط والطاقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن يبحثان تطوير قطاع النفط والطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).