2021/06/09 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي الى قصف صاروخي

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