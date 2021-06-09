2021/06/09 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، مع محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وعدد من شيوخ عشائر المحافظة، ملف النازحين وتسهيل عملية عودتهم الى مناطقهم الأصلية طوعياً.وأشادت الوزيرة خلال استقبالها الوفد , اليوم الاربعاء , بحسب بيان لوزارة الهجرة ، بدور محافظ الانبار وشيوخ العشائر والمنظمات الدولية في دعم جهود الوزارة لإنهاء ملف النزوح في المحافظة، مشيرة الى أن "الحكومة أولت اهتماما كبيرا بهذا الملف والذي أثمر عن عودة الكثير من العوائل التي كانت موجودة داخل مخيمات النزوح".وأعربت الوزيرة خلال المقابلة التي حضرها مدير معهد السلام الأميركي في العراق والشرق الأوسط إيلي أبو عون ، عن أملها بإنهاء ملف النزوح بشكل كلي في المحافظة بعد عودة العوائل الى مناطقها الأصلية طوعيا، فضلا عن اغلاق جميع المخيمات في البلاد".من جانبه اثنى محافظ الانبار على الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم وإغاثة النازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، والدور الكبير الذي بذلته العشائر لإنهاء هذا الملف وإعادة الاستقرار في المحافظة".بدورهم، قدم شيوخ العشائر ، شكرهم إلى وزيرة الهجرة لجهودها الكبيرة التي تبذلها لإنهاء ملف النزوح داخل محافظة الانبار والمحافظات الاخرى ،مشددين في الوقت ذاته على "ضرورة ارجاع جميع النازحين بأسرع وقت ممكن وانهاء هذا الملف "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تبحث مع محافظ الانبار وعدد من شيوخ العشائر ملف النازحين وتسهيل عملية عودتهم الى مناطقهم الأصلية طوعياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تبحث مع محافظ الانبار وعدد من شيوخ العشائر ملف النازحين وتسهيل عملية عودتهم الى مناطقهم الأصلية طوعياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).