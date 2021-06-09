بمستهل جولته الاوربية .. بايدن يصل الى المملكة المتحدة

2021/06/09 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى المملكة المتحدة، حيث سيشارك في قمة لمجموعة السبع، في المحطة الأولى من جولة أوروبية سيلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وهبطت الطائرة الرئاسية/ إير فورس وان/ في قاعدة ميلدنهال الجوية (جنوب شرق).ومن المقرر أن يعقد، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون./انتهى3

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